В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

В Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура по 9 погибшим в результате пожара в соликамской шахте. Соответствующий указ подписал губернатор Максим Решетников. Глава региона также сообщил, что власти Прикамья выплатят по 1 миллиону рублей всем семьям погибших. Максим Решетников поручил социальному блоку краевого правительства обеспечить индивидуальное сопровождение и оказание помощи родным погибших.

Напомним, задымление и возгорание в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне днем. В стволе шахты работали 17 человек, из них восемь вышли на поверхность и не пострадали. Под землей остались девять сотрудников подрядной организации "Управление строительства-30", среди них были жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. Спасти их не удалось. С родными и близкими погибших работают психологи.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

Хроника событий