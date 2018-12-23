В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте
В Пермском крае 24 декабря объявлено днем траура по 9 погибшим в результате пожара в соликамской шахте. Соответствующий указ подписал губернатор Максим Решетников. Глава региона также сообщил, что власти Прикамья выплатят по 1 миллиону рублей всем семьям погибших. Максим Решетников поручил социальному блоку краевого правительства обеспечить индивидуальное сопровождение и оказание помощи родным погибших.
Напомним, задымление и возгорание в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне днем. В стволе шахты работали 17 человек, из них восемь вышли на поверхность и не пострадали. Под землей остались девять сотрудников подрядной организации "Управление строительства-30", среди них были жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. Спасти их не удалось. С родными и близкими погибших работают психологи.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Обнаружены тела девяти погибших при пожаре в Соликамске
Пожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочих
Пожар на шахте в Соликамске: «шансы спасти людей стремятся к нулю»
Оперативный штаб: в Соликамске продолжаются спасательные работы
В «Уралкалии» назвали возможную причину пожара в шахте в Соликамске
ЧП в Соликамске: очередная попытка спасти людей из горящей шахты не удалась
Пожар на шахте в Соликамске: попытки спасти людей продолжаются
9 человек оказались заблокированы в шахте Соликамска
В Новогоднюю ночь будет закрыто движение транспорта на площади перед Театром-Театром
С 1 января в Прикамье подорожает газ для населения
Добавить комментарий: