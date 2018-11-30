В 15 районах Прикамья запустили второй мультиплекс
В 15 районах Прикамья накануне запустили второй мультиплекс. Новый передатчик включили в Очере. Отныне здесь бесплатно будет транслироваться 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве высокой четкости. Из региональных программ – только наш эфир.
Все происходит на новой телестанции в деревне Новоселы. Мощный передатчик на 10кВт, телебашня высотой 180 метров и вот к 10 бесплатным каналам первого мультиплекса добавляются еще 10 - второго.
Александр Горбунов, главный инженер филиала РТРС «Пермский КРТПЦ»: "Для того чтобы смотреть второй мультиплекс, никакого дополнительного оборудования приобретать не требуется".
Достаточно настроить поиск каналов. Бесперебойный сигнал и картинка в отличном качестве доступны теперь даже в самых отдаленных деревнях.
Светлана Головач, и.о. первого заместителя главы администрации Очерского района: "Вся территория Очерского района покрывается сетью цифрового телевидения. Все 74 населенных пункта нашего района".
После отключения аналогового телевидения уже в следующем году из бесплатных местных каналов продолжат вещание только «Россия 1» и «Россия 24».
Параллельно с Очерским районом второй мультиплекс запустили еще в 16 муниципалитетах Пермского края - Нытве, Красновишерске, Карагае, Краснокамске, Оханске, Сиве. А это значит, что теперь 20 каналов в отличном качестве доступны более чем 250 тысяч телезрителей.
20 бесплатных телеканалов пришли в дома телезрителей на месяц раньше.
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