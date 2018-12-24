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В Перми пайщики кооператива пытаются вернуть свои сбережения

деньги

В Орджоникидзевский районный суд г. Перми поступил иск пайщиков одного из кредитно-потребительских кооперативов. Люди требуют расторжения договоров передачи личных сбережений и взыскания личных сбережений и процентов на них. В исковом заявлении говорится, что граждане в 2017-2018 годах заключили с кооперативом договоры передачи личных сбережений на определенный срок, под установленный процент годовых. Согласно условиями договора КПП вправе был использовать данные сбережения исключительно в соответствии с целями, предусмотренными Уставом кооператива. При этом пайщики обладали правом в любое истребовать свои накопления, в том числе до истечения срока договора. По истечении срока действия договора пайщик получал свои сбережения с учетом процентов за пользование.

Истцы обращались в кооператив с требованием о досрочном расторжении договора и возврате личных сбережений. Кооперативом был произведен перерасчет сумм, однако, до настоящего времени сбережения и проценты за пользование сбережениями кооператив не вернул, чем нарушил права и законные интересы своих пайщиков - сообщается в пресс-релизе Орджоникидзевского районного суда г. Перми.

Размер исковых требований варьируется от 40 тысяч до 2,6 миллиона рублей. Рассмотрение дела состоится 17 января 2019 года.

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 24.12.2018 в 11:20 в рубрике - Новости T7-inform

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