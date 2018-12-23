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← Пожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочих

Обнаружены тела девяти погибших при пожаре в Соликамске

пожар на шахте в Соликамске

По данным оперативного штаба в Соликамске, спасатели обнаружили в шахте тела всех девяти заблокированных пожаром строителей. Идет подготовка к эвакуации тел. Пожар еще тушат, есть отдельные очаги горения. По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор. Глубина шахты - 500 метров, пожар возник на глубине 340 метров.

«Спасатели нашли два тела на первом ярусе полка, на втором и на третьем - тела еще шестерых человек», - сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

пожар на шахте в Соликамске

Задымление в 4-м строящемся стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 (СКРУ-3) компании "Уралкалий" произошло накануне  днем. В стволе шахты работали 17 человек, из них восемь вышли на поверхность и не пострадали. Под землей остались девять сотрудников подрядной организации "Управление строительства-30", среди них были жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. Как сообщает РИА "Новости" в Соликамск уже выехали родственники погибших в шахте жителей Башкирии. С родными и близкими погибших работают психологи. 

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

На сайте администрации Соликамска в связи с произошедшей трагедией сообщается об отмене культурно-развлекательных мероприятий 23 и 24 декабря.

Хроника событий.

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Опубликовано: 23.12.2018 в 11:50 в рубрике - Новости T7-inform

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← Пожар на шахте в Соликамске: губернатор выразил соболезнования семьям и близким рабочих

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