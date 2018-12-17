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Опять напортачили: дорожники оставили без воды часть центра Перми
Сегодня утром, при прокладке ливневной канализации на ул. Куйбышева, дорожные строители повредили водовод у дома №39. От водоснабжения был отключен ряд домов по ул. Луначарского, Куйбышева и Попова. Среди них - стоматологическая поликлиника и станция скорой помощи. Около 700 жителей остались без воды. В компании «НОВОГОР-Прикамье» нам сообщили, что практически все здания переведены на резервную линию водоснабжения, кроме дома по адресу ул. Куйбышева, 38. В МУП «Перводоканал», на балансе которого находится водопровод, заявили, что виновники уже приступили к устранению аварии.
Напомним, это уже не первая коммунальная авария по вине дорожных рабочих. В начале декабря они также повредили водовод на ул. Куйбышева в районе дома №43.
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