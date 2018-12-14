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← В Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

Шесть самолетов приземлились в Перми из-за тумана в Екатеринбурге

аэропорт Пермь

По уточненным данным, в аэропорту Перми сегодня приземлились 6 самолетов, летевших в Екатеринбург. Причина в плохих погодных условиях в столице Урала. Из-за сильного тумана аэропорт Кольцово временно закрыт для полетов. Всего задерживается около 30 авиарейсов. По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, на аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ушло 12 рейсов.

аэропорт Кольцово

(туман в аэропорту Кольцово, фото: e1.ru)

Как нам сообщил один из пассажиров приземлившегося в Перми самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Екатеринбург, сейчас пассажиры находятся в здании терминала. По его словам, представители авиакомпании "Ural Airlines" предложили людям получить багаж и добираться до Екатеринбурга на автобусах.

аэропорт Пермь

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 14.12.2018 в 17:36 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

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