Шесть самолетов приземлились в Перми из-за тумана в Екатеринбурге

По уточненным данным, в аэропорту Перми сегодня приземлились 6 самолетов, летевших в Екатеринбург. Причина в плохих погодных условиях в столице Урала. Из-за сильного тумана аэропорт Кольцово временно закрыт для полетов. Всего задерживается около 30 авиарейсов. По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, на аэродромы в Пермь, Тюмень и Челябинск ушло 12 рейсов.

(туман в аэропорту Кольцово, фото: e1.ru)

Как нам сообщил один из пассажиров приземлившегося в Перми самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Екатеринбург, сейчас пассажиры находятся в здании терминала. По его словам, представители авиакомпании "Ural Airlines" предложили людям получить багаж и добираться до Екатеринбурга на автобусах.





