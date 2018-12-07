Ремонтировали дорогу - повредили водопровод

В центре Перми закончили устранение последствий крупной коммунальной аварии. ЧП произошло накануне ночью в районе дома 43 по улице Куйбышева. Подрядная организация, выполняющая ремонт дороги, повредила около четырех метров водопровода. В результате залило проезжую часть, образовалась наледь. Без воды осталась инфекционная больница, был организован подвоз воды. Сейчас дорогу привели в порядок, работы по восстановлению повреждённой трубы завершены. Виновника аварийной ситуации - ООО «ДТИ» - намерены привлечь к ответственности.