← В Перми прошли торжества ко Дню Героев Отечества
Ремонтировали дорогу - повредили водопровод
В центре Перми закончили устранение последствий крупной коммунальной аварии. ЧП произошло накануне ночью в районе дома 43 по улице Куйбышева. Подрядная организация, выполняющая ремонт дороги, повредила около четырех метров водопровода. В результате залило проезжую часть, образовалась наледь. Без воды осталась инфекционная больница, был организован подвоз воды. Сейчас дорогу привели в порядок, работы по восстановлению повреждённой трубы завершены. Виновника аварийной ситуации - ООО «ДТИ» - намерены привлечь к ответственности.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми прошли торжества ко Дню Героев Отечества
Чтобы Новый год стал незабываемым
745 ребят назовут «Гордостью Пермского края»
Пермские танцоры стали вице-чемпионами мира
Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми
В Камской долине ловили нелегальные маршрутки
«Регионы России»: вся страна в одном павильоне
Пермские школьники пообщались с Героями России
Пермь. Новости культуры 05.12.2018
Пермь. Вести Спорт 05.12.2018
Добавить комментарий: