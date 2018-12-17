В 2018 году в Перми родились Лея, Кай, Искр и Муза
Управление ЗАГС администрации Перми подвело предварительные итоги за 2018 год. Самыми востребованными именами для мальчиков стали Александр, Михаил, Артем и Роман. Далее идут мужские имена Дмитрий, Матвей, Лев. Самыми любимыми женскими именами оказались Софья или София, Виктория, Екатерина, Анна, Мария и Полина. Среди популярных имен у девочек также Дарья, Алиса, Анастасия, Александра.
Обладателями редких и необычных мужских имен стали Искр, Оскар, Добромир, Волег, Тихомир, Нестор, Анисим, Дени, Кай, Кир, Кузьма, Еремей, Даниэль, Добрыня, Самсон, Серафим, Софрон, Соломон, Остап. Среди девочек – Юна, Даная, Златослава, Доминика, Мия, Вевея, Юника, Таина, Лира, Алисия, Оливия, Евангелина, Арсения, Лира, Матрона, Евангелина, Дарьяна, Муза, Амалия, Анисия, Ариана, Ася, Богдана, Дарьяна, Лея, Мелисса, Мила, Оливия, Русалина.
Всего за 11 месяцев 2018 года в Перми зарегистрировано 13200 рождений детей, из них 6787 мальчиков и 6413 девочек, а также 152 двойни и 2 тройни, сообщается на сайте администрации города.
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