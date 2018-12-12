МиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракету

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Два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ Центрального военного округа, дислоцированных в Пермском крае, перехватили условную крылатую ракету. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ЦВО.

По учебной тревоге экипажи МиГ-31 выполнили взлет и перелет в заданный район. После чего летчики отработали поиск и уничтожение воздушной цели, параметры которой были получены от средств противовоздушной обороны. Условная цель для экипажа МиГ-31 - крылатая ракета - летела со скоростью 800 км/ч в нижних слоях стратосферы, дистанция уничтожения составила около 100 км.

"Особенностью данных перехватов стало то, что для создания оптимальных условий обнаружения цели экипажам МиГ-31 пришлось подняться в стратосферу на высоту 15 км, скорость полета истребителей-перехватчиков составляла более 2500 км/ч", - говорится в сообщении.



Напомним, в начале декабря стало известно, что три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение пермского авиаполка по гособоронзаказу. Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.