«Боялась вернуться домой»: в Очере нашли пропавшую школьницу

В Очере найдена пропавшая школьница. Вечером 11 декабря в полицию обратилась жительница города - опекун 11-летней девочки. Она заявила, что ребенок ушел в школу и домой не вернулся. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю, на поиски был задействован состав следственного отдела, личный состав органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, привлечены волонтеры. Из Перми прибыли следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления. 12 декабря около 3 часов в результате поисков девочка была обнаружена на автобусной остановке по улице Полевая города Очёр.

В ходе опроса она пояснила, что после занятий в школе домой не пошла, а встретила подружку и находилась у нее. Вечером, уйдя из гостей, она побоялась идти домой, так как думала, что ее накажут за позднее возвращение.

Каких-либо противоправных действий в отношении ребенка за время ее отсутствия дома совершено не было. Девочка осмотрена врачами скорой медицинской помощи.

В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.