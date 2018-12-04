Над Пермью будут летать новые МиГи
(фото: авиару.рф)
Три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили по гособоронзаказу на вооружение авиаполка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу военного округа.
"Три МиГ-31БМ пополнили авиаполк в Пермском крае. За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза", - говорится в сообщении.
Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шестьи сопровождать до 10 воздушных целей.
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