Над Пермью будут летать новые МиГи

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МиГ-31БМ

(фото: авиару.рф)

Три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили по гособоронзаказу на вооружение авиаполка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу военного округа.

"Три МиГ-31БМ пополнили авиаполк в Пермском крае. За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза", - говорится в сообщении.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шестьи сопровождать до 10 воздушных целей.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Наука и техника

Опубликовано: 04.12.2018 в 13:34 в рубрике - Новости T7-inform

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