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В Перми приступили к очистке ложа Мотовилихинского пруда
В Перми началась очистка ложа Мотовилихинского пруда. Как сообщили в администрации г. Перми, движение через пруд пешеходов запрещено. Кроме того, в этом году в связи с проводимыми работами организация зимнего городка на пруду не планируется, мероприятия по купанию в Крещение также отменены.
Заказчиком работ по расчистке русла реки Большая Мотовилиха в Перми, в том числе притока реки Малая Мотовилиха, пруда на реке Большая Мотовилиха является министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Работы будут проводиться в несколько этапов до конца 2019 года.
Напомним, в сентябре этого года в Мотовилихинском пруду спустили воду для очистки дна от ила и мусора.
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