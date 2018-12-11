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В Перми приступили к очистке ложа Мотовилихинского пруда

Мотовилихинский пруд

В Перми началась очистка ложа Мотовилихинского пруда. Как сообщили в администрации г. Перми, движение через пруд пешеходов запрещено. Кроме того, в этом году в связи с проводимыми работами организация зимнего городка на пруду не планируется, мероприятия по купанию в Крещение также отменены.

Заказчиком работ по расчистке русла реки Большая Мотовилиха в Перми, в том числе притока реки Малая Мотовилиха, пруда на реке Большая Мотовилиха является министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Работы будут проводиться в несколько этапов до конца 2019 года.

Напомним, в сентябре этого года в Мотовилихинском пруду спустили воду для очистки дна от ила и мусора.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.12.2018 в 14:43 в рубрике - Новости T7-inform

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