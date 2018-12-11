Процесс пошел: начато проектирование домов «Первого пермского микрорайона»
Победившая на конкурсе подрядная организация ««Пермпромпроект» приступила к проектированию достройки домов «Первого пермского микрорайона». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Пермского края. Согласно условиям конкурса, проектирование и экспертиза займут семь месяцев. Затем должна начаться достройка жилого комплекса.
Напомним, первую очередь «Первого Пермского микрорайона» должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Сначала сроки сдачи были нарушены, затем строительство вообще прекратилось. Застройщик был признан банкротом. Своих квартир ждут 287 семей.
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