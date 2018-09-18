Обмелевший Мотовилихинский пруд заполонили рыбаки и «кладоискатели»

В Перми спустили воду Мотовилихинского пруда. Его будут чистить от ила и мусора, но работы еще не начались. Однако весь день здесь сегодня не протолкнуться. Люди с сачками и металлоискателями спешат воспользоваться случаем, который в последний раз выпадал 18 лет назад.

О том, что такие карпы водятся в Мотовилихе, знали только рыбаки. Теперь познакомиться с водным миром приходят все желающие. Здесь и рыба, и моллюски, и водоросли - пруд стал суровым подобием океанариума. Антон времени на созерцание не терял - действовал быстро. Поймал огромного карпа трезубцем. Говорит, котлеты будут вкусные.



У рыбы почти нет шансов спастись - даже та, что преодолела переход к Райскому саду, будет поймана подсадчниками. Но как заявили в городском управлении по экологии, нарушений здесь нет - экосистема пруда будет обновлена полностью. В ближайшее время приступят к уборке мусора возле берегов.

За пару десятков лет здесь накопилось немало - резиновая обувь, лопаты, кошельки и даже символ чьей-то любви - замочек. Это вызывает большой интерес местных ребятишек, но родителям нужно быть особенно внимательными - пару шагов в сторону и тебя буквально засасывает.

В последний раз очистка пруда проводилась 18 лет назад, но была гораздо менее масштабной, нежели запланированная. Спуск воды - это только первый шаг, в ноябре на дне пруда начнут работать экскаваторы, задача которых собрать ил, чтобы в дальнейшем вывезти его на полигон. Цена вопроса - более 13 млн федеральных рублей.

Лев Третьяков, заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации города Перми: "Процесс будет продолжаться больше года, он закончится только в декабре 2019 года. Пруд будет спущен до минимальной отметки - вода полностью не уйдёт. В приплотинной части вода будет стоять порядка четырех метров".

Местами по дну уже можно ходить, чем и воспользовались искатели драгоценностей.

Сергей Шубин: "Это же пляж городской, люди купаются, носят колечки, серёжки теряют. Уже нашел браслет золотой".

Кто-то на очистке пруда явно обогатится, главное, чтобы и рыбные богатства вернулись в один из немногочисленных городских водоёмов. Впрочем, как говорят в администрации, это процесс необходимый, после которого, возможно, и купаться в Мотовилихе разрешат.