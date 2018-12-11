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В двух районах Перми отключат холодную воду
В двух районах Перми 12 и 14 декабря не будет холодной воды. Об этом сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье».
В среду, 12 декабря, с 9:00 до 20:00 воды не будет в Кировском районе Перми по адресам:улицаЛужская, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, улицаПравобережная, 12, улицаРощинская, 4, 6, 8, ул. Саянская, 3, 5, 7, 9, улицаСивашская, 6, 8/1, улицаУржумская, 5, улицаХвойная, 3, 3а,12, 14, 16, улица Щигровская, 4, 4а. 10, 18а, улицаЯдринская, 6, 10, 12, 18, улицаЯранская.
В пятницу, 14 декабря, с 10:00 до 18:30воды не будет в Индустриальном районе по адресам:улицаДекабристов, 87, улицаЛизы Чайкиной, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32а, улицаОлега Кошевого, 29, 31, 33, 34, 40, улицаПодводников, 83а, 85, 87, 92, 94, 96, улицаРязанская, 80, 80/2, 80а, 80в, 84, 97а, 97а К1, 97а К4, 97а К6 и 97б, а также улицаШахтерская, 26 и 29.
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