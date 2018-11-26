«Красный человечек» из Перми появился в Самаре и вызвал скандал

(фото: samcomsys.ru)

В Самаре появился новый арт-объект - «красный человечек» на гигантском стуле. Фигуру изготовили по заказу «Самарских коммунальных систем» и установили возле здания компании.



- «Яркий, необычный, словно из другой реальности, он наверняка привлечет внимание жителей города и поднимет им настроение. Новая фигура пополнила коллекцию арт-объектов, которые «РКС-Самара» каждый год дарят городу.» - сообщается на сайте «Самарских коммунальных систем».

При этом, нигде не было указано, что автором идеи «красного человечка» является питерский художник и дизайнер Андрей Люблинский. Он реализовал этот проект в Перми в 2010 году. Несколько арт-объектов установили на улицах и даже зданиях краевой столицы и они стали символом пермской "культурной революции". В 2014 году фигуры были демонтированы по решению краевых властей. Осенью 2018 года «красные человечки» вернулись - они стали частью проекта «Музейный сквер» музея современного искусства PERMM. Особо внимательные жители Самары заметили, что арт-объект - точная копия «красного человечка» из Перми.

- «Друзья! Меня только что обокрали "Российские коммунальные системы" - эти милейшие люди подарили Самаре мою работу!!! Без моего, разумеется, ведома,» - написал Андрей Люблинский на своей странице в Facebook.

Узнав, что у «красного человечка» есть автор, в компании «Самарские коммунальные системы» решили уладить дело миром. Сегодня на сайте компании появился официальный комментарий: "В «РКС-Самара» восприняли красных человечков как уже традиционные элементы стрит-арта, которые еще не добрались до Самары, и решили изготовить копию этого симпатяги самостоятельно... В настоящее время «РКС-Самара» связались с автором работ, ведутся переговоры. Все вопросы авторских прав будут полностью урегулированы."



Как позже сообщил Андрей Люблинский, ему позвонили из Самары, принесли извинения и сейчас договариваются с ним о компенсации за нарушение его авторских прав.