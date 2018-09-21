«Красные человечки» возвращаются
В Перми появился «Музейный сквер». Произошло это на базе Музея современного искусства PERMM. Природное пространство представляет собой своеобразное открытое хранение коллекции паблик-арт-объектов, которые находились в разных точках Перми, а затем были спрятаны на складе музея. В логу рядом с музеем арт-объекты будут объединены пространством природы и контекстом Мотовилихинского района. Музейные работники хотели бы, чтобы треугольный остров природы в Индустриальном городе стал общественным пространством. Так они последовательно исполняют лозунг «Современное искусство на районе».
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