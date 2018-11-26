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Пермские ученые облегчат работу судей

суд

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета создают программу «Лазер» для судебной системы. Как сообщается на официальном сайте ПГНИУ, эта разработка поможет судьям ускорить создание мотивированного решения и повысить точность этой работы. С помощью «Лазера» судьи будут следовать строго по стадиям судебного разбирательства, смогут последовательно фиксировать ход судебного процесса и записывать аргументацию обеих сторон. В результате, «Лазер» поможет судьям быстрее и точнее формулировать мотивированную часть решения. В российской судебной практике у программы, разрабатываемой в пермском университете, аналогов нет.

Метки: в Перми, Наука и техника, в Пермском крае

Опубликовано: 26.11.2018 в 12:59 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Березниках будут судить женщину, случайно погубившую своего ребенка

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