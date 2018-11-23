В Прикамье продолжают искать мужчину, напавшего на школьника

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю опубликовало более точный фоторобот мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в отношении ребенка. Напомним, днем сентября 2018 года в Мотовилихинском районе г. Перми, неустановленный мужчина проследовал за возвращавшимся из школы 9-летним мальчиком в подъезд многоквартирного дома. Он дождался, пока ребенок откроет входную дверь в квартиру, втолкнул его внутрь и связал мальчику жгутами руки. После этого надел медицинские перчатки и медицинскую маску, похитил имущество стоимостью не менее 36 тысяч рублей (ноутбук, золотые украшения, денежные средства) и скрылся с места преступления. Со слов ребенка был составлен фоторобот.Предположительно, подозреваемого зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.



Приметы: на вид 30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы короткие светлые (возможно рыжие), брови тонкие светлые, нос прямой, щеки полные, подбородок раздвоенный или имеет ямочку. Был одет: бейсболка темного цвета с буквой Е в красном овале, куртка матерчатая на молнии темная, до пояса, пояс на резинке, джинсы голубые потертые, кроссовки.

Любые сведения о личности подозреваемого незамедлительно сообщать по телефону: 8 (342) 249-54-55, 89028316883. Анонимность гарантируется.