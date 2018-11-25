Причиной взрыва в доме на К. Цеткин, 19 мог стать паяльник

Сегодня около 8 утра поступило сообщение о запахе дыма в квартире жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 19. По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одной из квартир разрушено остекление в комнате, кроме того имеются повреждения межкомнатных перегородок (не несущих стен) - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Аварийной бригадой "Газпром распределение Пермь" было проверено газовое оборудованиев в доме, неисправностей не выявлено. Внутри квартиры были обнаружены следы копоти, паяльник, зарядное устройство. При этом хозяев квартиры на момент происшествия дома не было.

В результате происшествия никто не пострадал. Бригадой службы спасения было эвакуировано сто человек, часть граждан разместили в пункте временного размещения Спортивный комплекс «БМ». На место выехали глава города Дмитрий Самойлов, начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, директор ГКУ "Гражданская защита" г. Перми Александр Стяжкин.

Был проведен осмотр помещений. Повреждений капитальных конструкций дома не выявлено. В 9:40 жильцы дома начали возвращаться в свои квартиры. Причины происшествия устанавливаются.

фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю