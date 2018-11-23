Медведица Милка обустраивает «берлогу» и готовится к родам
Сотрудники пермского зоопарка опубликовали видео о том, как белая медведица Милка готовится к родам. Напомним, недавно ее отселили от медведя Сэрику в отдельный вольер для того, чтобы она могла спокойно родить медвежонка. На видео Милка занимается благоустройством своей "берлоги" - вытаскивает солому, затаскивает обратно, делает ямки, в общем, обустраивает "семейное гнездышко". "У медведицы, как у всех беременных женщинах, часто меняется настроения – то она весёлая и игривая, то серьёзная и задумчивая, то флегматичная и неприступная" - рассказали сотрудники зоопарка. Так же изменился и аппетит у Милки. Она перестала полностью съедать свою порцию, а выбирает теперь только самое вкусное. Но, по словам специалистов, волноваться не стоит - медведицы перед родами кушают очень мало или вовсе отказываются от еды. Так что снижение аппетита – хороший признак. В пермском зоопарке надеются, что скоро Милка порадует всех появлением медвежонка.
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