Ворвался в квартиру, связал ребенка и вынес вещи

Следователи распространили фоторобот злоумышленника, который совершил грабеж в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщается на сайте СУ СК России по Пермскому краю, с 12 до 13 часов 14 сентября 2018 года неустановленный мужчина проследовал за возвращавшимся из школы 9-летним мальчиком в подъезд многоквартирного дома. Он дождался, пока ребенок откроет входную дверь в квартиру, втолкнул его внутрь и связал мальчику жгутами руки. После этого надел медицинские перчатки и медицинскую маску, похитил имущество стоимостью не менее 36 тысяч рублей (ноутбук, золотые украшения, денежные средства) и скрылся с места преступления.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности преступника и его местонахождении, просят сообщить по телефонам 02, (342) 249-54-55, (342) 263-43-00. Анонимность и безопасность гарантируется.