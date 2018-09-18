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Ворвался в квартиру, связал ребенка и вынес вещи
Следователи распространили фоторобот злоумышленника, который совершил грабеж в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщается на сайте СУ СК России по Пермскому краю, с 12 до 13 часов 14 сентября 2018 года неустановленный мужчина проследовал за возвращавшимся из школы 9-летним мальчиком в подъезд многоквартирного дома. Он дождался, пока ребенок откроет входную дверь в квартиру, втолкнул его внутрь и связал мальчику жгутами руки. После этого надел медицинские перчатки и медицинскую маску, похитил имущество стоимостью не менее 36 тысяч рублей (ноутбук, золотые украшения, денежные средства) и скрылся с места преступления.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности преступника и его местонахождении, просят сообщить по телефонам 02, (342) 249-54-55, (342) 263-43-00. Анонимность и безопасность гарантируется.
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