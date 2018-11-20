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В Перми соберутся МИГи
22-23 ноября 2018 г. в Перми состоится 7-я конференция «Инновационные модели международной интеграции в науке - международные исследовательские группы (МИГ)». Эта площадка объединяет ведущих российских и иностранных ученых, студентов, аспирантов ВУЗов, представителей бизнеса, инвесторов и органов власти. Мероприятие организует министерство образования и науки Пермского края. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.conf-perm.ru
Напомним, в Пермском крае с 2011 года реализуется проект по предоставлению субсидий международным исследовательским группам. За это время в реализации 160 научных проектов, выполняемых МИГ, приняли участие 296 пермских ученых, 171 иностранный ученый из 22 стран: Австралии, Австрии, Беларусии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, США, Финляндии, Франции, Швейцарии. Для выполнения научных проектов, реализуемых международными исследовательскими группами ученых, привлечены инвестиции (дополнительно к средствам из бюджета Пермского края) на сумму более 340 миллионов рублей. Определены приоритетные проекты в сфере телекоммуникаций, космических и биотехнологий, рационального природопользования и авиадвигателестроения.
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