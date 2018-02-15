В Перми презентовали международные исследовательские группы. Новейшие разработки ученых начинают применяться в производстве. Как это происходит?

Слой за слоем робот с помощью обычного сварочного шва наращивает стенки будущей детали. За этим внимательно следит Глеб Пермяков, один из авторов разработки. Уникальный комплекс, собранный студентами и аспирантами Пермского политехнического университета, делает все быстрее и экономней, чем на действующем производстве.

Глеб Пермяков, младший научный сотрудник кафедры «Сварочное производство, метрология и технология материалов» ПНИПУ: "На производстве к этому с опаской относятся, как ко всему новому, но в целом все больше интереса вызывает у крупных компаний".

В руках у Дмитрия Трушникова деталь от установки, которая, скорее всего, будет работать в оборонной промышленности. Семь лет ученые, студенты и аспиранты политеха в рамках международной исследовательской группы занимались разработкой уникальной электронно-лучевой сварки.

Дмитрий Трушников, начальник управления науки и инноваций ПНИПУ: "Установка была разработана в том числе на нашей кафедре. Мы свои разработки теперь начинаем продавать не только в Пермском крае, а начинаем в Пермский край приносить уже внешние ресурсы".

Уже экономят в первую очередь на материалах на оборонных производствах. Технологию электронно-лучевой сварки с контролем сварного шва в ближайшее время начнут использовать при создании ракетных двигателей.

Алексей Клещевников, руководитель проектного офиса ПАО «Протон-ПМ»: "Мы сократили наши затраты на освоение новой продукции засчет применения именно новых решений в области электронно-лучевой сварки".

В Пермском крае с 2011 года реализуется проект по предоставлению субсидий международным исследовательским группам. Ученые из Пермских вузов совместно с зарубежными коллегами решают конкретные научные задачи. Финансирование 25% - собственные сродства, остальное - краевые деньги.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Определены ряд приоритетных проектов, которые важны для края - это телекоммуникация, транспортные, космические технологии, биотехнологии, рациональное природопользование и авиадвигателестроение".

К 54 научным проектам международных исследовательских групп в этом году добавилось еще 14. Общий объем бюджетного финансирования почти полмиллиарда рублей.

Кроме выхода на реальное производство у пермских ученых в 2018 году еще одно важное событие. Их разработками заинтересовались в «Объединенной авиастроительной компании», сумма будущего контракта 120 миллионов рублей.