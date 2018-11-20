Пермяки голосуют за «Пермский бренд»

На сайте проекта Покупай пермское до 25 ноября проходит онлайн-голосование конкурса «Пермский бренд». Он проводится впервые, по инициативе министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Союза Пермской торгово-промышленной палаты. В список вошли 37 торговых марок и компаний в сфере туризма, культуры, образования, торговли и общественного питания. Можно выбрать трех номинантов в каждой из категорий - продовольственные товары, промышленные товары для населения, услуги для населения. По итогам народного голосования в каждой номинации останется всего 3 участника, из которых экспертное жюри выберет победителей.