Пермяки голосуют за «Пермский бренд»
На сайте проекта Покупай пермское до 25 ноября проходит онлайн-голосование конкурса «Пермский бренд». Он проводится впервые, по инициативе министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Союза Пермской торгово-промышленной палаты. В список вошли 37 торговых марок и компаний в сфере туризма, культуры, образования, торговли и общественного питания. Можно выбрать трех номинантов в каждой из категорий - продовольственные товары, промышленные товары для населения, услуги для населения. По итогам народного голосования в каждой номинации останется всего 3 участника, из которых экспертное жюри выберет победителей.
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