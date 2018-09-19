За кота ответит

Жительница Кунгурского района обратилась в суд из-за того, что ее кот попал в капкан на участке соседа. Как сообщ ается на сайте Кунгурского городского суда, истец обнаружила своего кота в металлическом капкане, расположенном на земельном участке соседей. В результате полученных повреждений коту ампутировали правую заднюю конечность, домашнее животное находилось на стационарном лечении. Суд частично удовлетворил требования истца, взыскал с ответчика материальный ущерб в заявленной сумме (40 тысяч рублей), а также запретил отлов кротов и других грызунов с использованием ногозахватывающего капкана на земельном участке, принадлежащем ответчику. Данное решение пока не вступило в законную силу.