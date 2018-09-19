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В Екатеринбурге задержана партия одежды для пермского магазина
(фото сайта e1.ru)
Сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали пассажира, который прилетел из Турции с внушительным багажом - 56 килограммов одежды. Мужчина объяснил, что он уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью, но в этот раз решил совместить приятное с полезным: не только отдохнуть на турецком побережье, но и закупить товар для своего магазина в Перми, сообщает екатеринбургский портал «e1.ru». Сейчас новые спортивные костюмы, джинсы, платья и брюки помещены на склад временного хранения. Теперь таможенникам нужно будет выяснить стоимость товара и законность его перемещения через таможенную границу. Для перевозки такой партии нужно было получить разрешение компаний-правообладателей на использование товарных знаков. Скорее всего, туристу-предпринимателю грозит крупный денежный штраф с возможной конфискацией всей одежды.
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