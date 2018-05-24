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← На Прикамье надвигаются сильные ливни и град

Учительницу-героиню наградили медалью «За отвагу»

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Наталья Шагулина

В зале заседаний Законодательного Собрания Пермского края состоялось торжественное вручение учителю школы № 127 Наталии Шагулиной государственной награды «За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга».

Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил учителю медаль «За отвагу».

«Для меня сегодня большая честь вручать вам медаль за Отвагу. То, что вы сделали – потрясло весь край, это прошло через каждого из нас. Говорю вам слова благодарности от лица всех жителей края, не только как губернатор, но и как отец, как родитель. Мы верим, мы надеемся, что учителя наших детей такие, как Вы», - обратился к Наталии Васильевне губернатор края.

15 января в пермской школе №127 было совершено вооруженное нападение. Двое подростков ворвались в класс. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих учеников, получила множественные ножевые ранения и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Всего в результате нападения на школу было госпитализировано 12 человек. 

 

Метки: в Перми, Власть, в Пермском крае

Опубликовано: 24.05.2018 в 14:35 в рубрике - Новости T7-inform

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