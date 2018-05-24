Стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России»

В Перми дан региональный старт благотворительной программы «Детские улыбки России». Благодаря ей дети из малообеспеченных семей смогут получить квалифицированную помощь и обрести здоровые улыбки.

О начале реализации программы в городе Пермь было объявлено на совместной пресс-конференции Стоматологической ассоциации России и Фонда Wrigley Company Foundation.

Пермь станет вторым регионом, где будет реализована вторая волна благотворительной программы «Детские улыбки России», которая проводится при поддержке Общероссийской общественной организации «Общество Врачей России»; Министерства здравоохранения Пермского края, Общественной организации "Пермская региональная ассоциация стоматологов" (СтАР), Администрации Индустриального района города Перми, Инновационного Центра СтАР - ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника», при содействии компаний Wrigley (Mars Inc.) и R.O.C.S. ® (Группа компаний DRC), а также фонда «Charities Aid Foundation America», который оказал помощь в перечислении средств Фонда Wrigley Company Foundation для Стоматологической Ассоциации России.

Предотвратить заболевание легче, чем его лечить, поэтому важно разрабатывать и реализовывать программы профилактики еще в раннем возрасте. В этом году программа «Детские улыбки России» была успешно реализована во Владикавказе, и сотни детей уже получили необходимую помощь.

Цель благотворительной программы «Детские улыбки России» – повысить осведомленность о профилактике стоматологических заболеваний, обеспечить стоматологическое лечение и подарить здоровую улыбку детям школьного возраста от 7 до 11 лет и детям подросткового возраста от 11 до 18 лет.

Программа «Детские улыбки России» реализуется по следующим направлениям: консультации детского врача-стоматолога и ортодонта, комплекс профессиональной гигиены, лечение кариеса, ортодонтическое обследование и лечение, а также повышение осведомленности о профилактике стоматологических заболеваний – это наиболее важные методы для поддержания надлежащего уровня стоматологического здоровья детей.

«Детские улыбки России» - это расширение глобальной программы Фонда Wrigley Company Foundation и еще одна возможность для улучшения здоровья нации в целом. Уже более 800 детей смогли обрести здоровые улыбки, и мы не хотим останавливаться на достигнутом. В этом году вторая волна программы успешно стартовала во Владикавказе, мы рады, что с сегодняшнего дня получить высококвалифицированную стоматологическую помощь смогут и юные жители Перми», – комментирует Махер Батруни, генеральный директор Wrigley (MarsInc.).

Благотворительная программа «Детские улыбки России» была запущена в 2017 году и была успешно реализована в Челябинске, Липецке и Владивостоке. В этом году научиться правильно ухаживать за здоровьем полости рта и получить бесплатную стоматологическую помощь смогут дети еще из 6 регионов России.