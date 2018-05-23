На Прикамье надвигаются сильные ливни и град

По данным Пермского гидрометцентра 23 и 24 мая 2018 г. в Пермском крае ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, днем кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, град.

Ветер ночью юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с, днем западный, северо-западный 9-14 м/с, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 17-22°, по северу до 12°, по югу до 25°.

Гражданам рекомендуется уходя из дома, закрывать окна, выключать электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий.