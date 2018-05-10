10 мая - 8 июня: I этап ремонта Камского моста

С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту в Перми. Для проезда будут недоступны две полосы по направлению из города на участке от улицы Окулова до середины моста. Объехать ремонтируемый участок можно будет по соседней полосе. До 8 июня на закрытом участке моста планируется заменить асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.