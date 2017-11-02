Коммунальный мост отметил 50-летие

Пермскому коммунальному мосту исполнилось полвека. Километровое сооружение строили 6 лет. Сдачу приурочили к 50-летию Октябрьской революции. 1 ноября по нему прошли первые пешеходы и машины. Также по нему ходили трамваи. Четверть века назад рельсы заасфальтировали. В начале 2000-х годов коммунальный мост обзавелся архитектурной подсветкой. В 2008-м началась его масштабная реконструкция, во время которой полностью заменили ограждение, асфальт и освещение.