В Прикамье возможны заморозки
10, 11, 12 мая 2018 года местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -3ºС.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
10, 11, 12 мая 2018 года местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -3ºС.
|10.05.2018 в 14:11
|10.05.2018 в 13:05
|10.05.2018 в 12:41
|10.05.2018 в 11:55
|10.05.2018 в 11:35
|10.05.2018 в 10:10
|08.05.2018 в 12:23
|07.05.2018 в 17:54
|07.05.2018 в 17:20
|07.05.2018 в 16:55
Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей
Уголь горит, паровоз гудит: пермяков восхитил Поезд Победы
Нефтяники поздравили ветеранов с Днем Победы
10 мая - 8 июня: I этап ремонта Камского моста
На станции Пермь-1 встречали Поезд Победы
Коми-пермяков угощали знаменитой солдатской кашей
Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»
Бессмертный полк шагает по Прикамью
Тачанка, «тигры», БТР: парад военной техники в Перми
Река памяти: Бессмертный полк собрал более 40 тысяч пермяков
Лариса Долина спела пермякам «Катюшу»
Парад Победы в Перми: вспомнить всё
9 мая День Победы в Перми. Видеозапись праздничного парада
От парада до салюта: День Победы в Перми
«Бессмертный полк»: Герои, которые всегда в строю
Парад Победы в Перми покажут в прямом эфире
«Тигры», конница и барабанщики: генеральная репетиция парада
Краевой чемпионат по стрельбе из боевого оружия посвятили Дню Победы
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
10 мая - 8 июня: I этап ремонта Камского моста
В УФАС поступают жалобы на торговые сети
В России отмечают День радио
Какой будет обновленная городская эспланада
Форум добрых дел
Движение на Камском мосту будет ограничено
Пермское УФАС оштрафовало газовиков
Пермь. Пульс города
УФАС возбудило дело в отношении Фонда капремонта
Специальный репортаж: Пермский международный марафон
Добавить комментарий: