В УФАС поступают жалобы на торговые сети

Сотрудники Пермского УФАС провели ежегодную проверку долей крупных торговых федеральных и региональных сетей в Пермском крае от общего объема реализуемой продовольственной продукции. В управление часто поступают жалобы от глав муниципалитетов о том, что продуктовые сети нарушают закон о торговле. А именно: размещают слишком много своих торговых точек, превышая допустимое количество. Согласно статье 14 закона о торговле, сеть, объем реализованной продукции которой превышает 25% в территории, не вправе больше приобретать или арендовать на этой территории дополнительную площадь объектов для торговой деятельности.

Проведя мониторинг крупных сетей, таких как «Пятерочка», «Магнит», «Монетка», «Семья» и др., управление пришло к выводу, что закон не нарушается. Так, например, исходя из полученных данных, самый высокий процент от общей реализации продуктов в среднем по краю – более 12 % от всего объема – у ЗАО «Торговый дом «Перекресток». Это магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». На втором месте по объему проданной продукции сеть магазинов «Магнит» (ЗАО «Тандер») – около 10%. У региональной сети Семья(ООО «Семья») - 6,63%, у Монетки (ООО «Элемент Трейд») – 4%.

В некоторых муниципальных районах доли торговых сетей превышают 25 процентный порог от общего объема. К примеру, доля торговой сети «Магнит» на территории Кизеловского и Усольского муниципальных районов, и доля торговой сети «Пятерочка» на территории ЗАТО Звездный и Усольского муниципального района. Это объясняется тем, что в мелких территориях располагается всего один сетевой магазин и большинство предпочитает приобретать товары именно в нём.

Как пояснила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС Алла Лебедева: «Если бы эти торговые сети, доля которых превышает 25% объема всех реализованных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах муниципального района или городского округа, приобрели или арендовала бы дополнительную площадь – то тогда Управление было бы вправе обратиться в суд о применении последствий недействительности такой сделки, так как она совершена с нарушением части 1 статьи 14 Закона о торговле. А в данном случае – нарушений нет».

Ниже представлены таблицы объема реализуемой продукции крупными торговыми сетями в Пермском крае, подготовленные на основании данных Пермьстата, а также информации торговых сетей о реализации продовольственных товаров данной торговой сетью в разрезе муниципальных районов и городских округов Пермского края.