Взгляд на страну. На Всероссийском конкурсе видеопродукции наградили победителей
В Перми 24 ноября 2017 года завершился Всероссийский конкурс видеопродукции "Взгляд на страну", который проходил в рамках Всероссийского форума национального единства.
Жюри конкурса на своем заседании в тот же день огласило итоги своей работы и решило отметить наиболее заметные творческие произведения авторов, присланные на конкурс.
Решение Жюри
1. I место, Диплом победителя и специальный приз
Цикл телепередач «Вовремя. Про Народ»
Филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Пермь», г. Пермь
2. II место, Диплом победителя и специальный приз
Фильм «Душа Тундры».
ГУ «ОГТРК «Ямал- Регион», г. Салехард
3. III место, Диплом победителя и специальный приз
Фильм «Южные ворота Ямала».
МУ «Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ», г.Ноябрьск
4. Диплом участника конкурса «За лучший социальный ролик»
Видеоролик «Созидай!»
Автономное учреждение ХМАО - Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра», г. Ханты-Мансийск.
5. Диплом участника конкурса «За лучший синтез художественности и документалистики»
Видеоролик «Увидеть Югру- влюбиться в Россию!».
Автономное учреждение ХМАО - Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра», г. Ханты-Мансийск.
6. Диплом участника конкурса «За активное и плодотворное привлечение детей к созданию телевизионного проекта»
Детский марафон «Мы все живём в Югре!».
Автономное учреждение ХМАО - Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра», г. Ханты-Мансийск.
7. Специальный приз Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики
«За оригинальное воплощение темы национальных традиций»
Цикл телепрограмм «В кругу друзей»
ООО «Продюсерский центр Т7», г.Пермь.
8. Диплом участника конкурса «За полное воплощение межнационального единства в короткометражном жанре»
Короткометражный фильм «Мы - россияне»
АО Дом Дружбы народов» Республики Алтай, г. Горно -Алтайск
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