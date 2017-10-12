Взгляд на страну. Всероссийский фестиваль видеопродукции 2017

















В Прикамье в ноябре 2017 года уже в четвертый раз пройдет Пермский всероссийский форум национального единства.Программа форумавключает в себя по настоящему яркое творческое событие: Фестиваль видеопродукции о жизни народов России. Учредителями конкурса стали Администрация губернатора Пермского края и АНО "Продюсерский центр "Т7".

Желание направить свои видеоматериалы на конкурс уже изъявили десятки региональных и местных авторов со всех уголков нашей страны, ведь материалы о культурном многообразии, национальных традициях и межрегиональных связях, делают, как правило, увлеченные люди. Результат их творчества можно будет увидеть в Перми на фестивальной площадке с 22 по 24 ноября 2017 года.

Порядок проведения Фестиваля предусматривает, что на конкурс принимаются телевизионные информационные и специальные репортажи, сюжеты,рубрики, видеофильмы, видеоролики социальной рекламы, музыкальные программы, телепрограммы и видеоклипы, соответствующие тематике Фестиваля и созданные телерадиокомпаниями всех форм собственности, продюсерскими фирмами, центрами, студиями, представителями СМИ, журналистами и общественными организациями.

Чтобы представить работу на суд жюри Фестиваля необходимо заполнить форму заявки и приложив видео направить в адрес организатора конкурса АНО "Продюсерский центр "Т7".





Допускается направление графической копии заявки на email:anferova@perm.t7.ru,а направление видеоматериала - посредством использования облачных сервисов хранения и передачи данных (Яндекс Диск, Google Диск, Облако Mail.ru). Просто загрузите видеофайл в "облако" и направьте Организатору гиперссылку на ваш файл в письме с приложением графической копии заявки на участие в фестивале.

Телефон для справок: +7 (342) 282-06-05, 261-80-99



Порядок участия во Всероссийском фестивале видеопродукции "Взгляд на страну"в рамках Пермского всероссийского форума национального единства





Форма заявки участника Фестиваля (в формате *.doc)

Немного истории. Всероссийский форум "Гражданское единение: региональный аспект", так называлось мероприятие проводимое пермскими активистами в сентябре 2014 года в выставочном центре "Пермская ярмарка". Впервые Пермь принимала форум столь масштабного уровня. А в 2015 и 2016 годахПермский всероссийский форум национального единства собрал уже сотни единомышленников, которые смогли обменяться своими взглядами на развитие нашей многонациональной страны.

Представители власти федерального уровня, известные эксперты и научные деятели из Москвы и Санкт-Петербурга, Перми и других городов России собрались на одной площадке, чтобы обсудить способы реализации межнациональной политики и пути решения межэтнических проблем. Например, как добиться гражданского согласия, взаимопонимания и дружественного сотрудничества между представителями различных наций и этносов; как повысить лояльность религиозных конфессий и толерантных взаимоотношений между ними; каким образом должен строиться конструктивный диалог и сотрудничество между органами власти и обществом. В один из дней проведения форума состоялся конкурс работников в сфере национальной политики и конкурс федеральных округов.





































Фото из архива Форума