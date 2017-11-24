Это неправильный мед

Госинспектором отдела восточного межрайонного пункта г. Чусовой в п. Берёзовка Пермского края были выявлены нарушения при реализации продукции животного происхождения. Установлено, что гражданин реализовал мёд пчелиный в количестве 2 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Реализация меда без ветеринарных сопроводительных документов является нарушением требований п.2 и п.3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» утвержденных приказом МСХ РФ от 27.12.2016г № 589. В ходе проверки мед пчелиный без ветеринарных сопроводительных документов снят с реализации.

В отношении физического лица составлен административный материал по ч. 1 ст. 10.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.