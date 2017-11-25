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Лучше в срок платить налог

налог

Федеральная налоговая служба напоминает пермякам о необходимости оплаты налогов в срок до 1 декабря. На всей территории Российской Федерации действует единый срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов физических лиц – до 1 декабря. Уведомления налоговый орган отправляет не позднее        30 рабочих дней до наступления этого срока, так что всем налогоплательщикам они уже должны были прийти. Если вы не получили уведомление в привычном бумажном виде по почте, вспомните – возможно, вы получали доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте             Федеральной налоговой службы. В этом случае квитанция на оплату налогов пришла вам в «Личный кабинет» в электронном виде – в бумажном виде пользователям этого сервиса рассылать уведомления не будут.

 Информацию о налоговых ставках и льготах, установленных в субъектах Российской Федерации, можно найти на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

 По вопросам, связанным с исчислением налога на имущество и земельного налога, налогоплательщик может обратиться в налоговый орган по месту нахождения объекта, по транспортному налогу – по месту своей регистрации.

Метки: в Пермском крае, В России, Деньги

Опубликовано: 25.11.2017 в 09:14 в рубрике - Новости T7-inform

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