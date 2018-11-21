Из-за претензий к пожарной безопасности в Перми приостановлена работа манежа "Спартак". С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Дзержинского района. В ходе проверки соблюдения правил противопожарной безопасности в здании были выявлены более 90 нарушений. В частности, в некоторых помещениях нет пожарной сигнализации, системы оповещения людей о возгорании. В других местах речевые оповещатели работают недостаточно громко и их слышно не во всех помещениях, допускается загромождение эвакуационных путей посторонними предметами. Судебные приставы опечатали здание ещё в сентябре, а сейчас суд официально приостановил деятельность манежа до полного устранения нарушений.