Приостановлена работа манежа «Спартак»
Из-за претензий к пожарной безопасности в Перми приостановлена работа манежа "Спартак". С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Дзержинского района. В ходе проверки соблюдения правил противопожарной безопасности в здании были выявлены более 90 нарушений. В частности, в некоторых помещениях нет пожарной сигнализации, системы оповещения людей о возгорании. В других местах речевые оповещатели работают недостаточно громко и их слышно не во всех помещениях, допускается загромождение эвакуационных путей посторонними предметами. Судебные приставы опечатали здание ещё в сентябре, а сейчас суд официально приостановил деятельность манежа до полного устранения нарушений.
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