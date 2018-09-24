«Детей выгнали на улицу без предупреждения»: Как опечатывали манеж «Спартак»

В Перми судебные приставы опечатали здание манежа «Спартак». Причем, прервав детскую тренировку. Поводом стали нарушения правил пожарной безопасности. Это очередной отголосок кемеровской трагедии. Немало уже торговых и развлекательных объектов в Перми и Прикамье понесли наказание. Но впервые - учреждение, где каждый день занимаются сотни детей.

Андрей Логинов, главный тренер сборных команд Пермского края по бадминтону: "Порядка 5 групп, человек по 16-20 в группе. Около 100 человек за вторую половину дня должны были в этом зале заниматься".

Закончить занятия по бадминтону не удалось и малышам утренней группы. Судебные приставы опечатали спортивный манеж «Спартак» в 10.00 утра в самый разгар занятий. Такой неожиданный визит вызвал большое негодование и родителей, и тренера.

Андрей Логинов, главный тренер сборных команд Пермского края по бадминтону: "Детей из зала выгнали. Свинство, мое мнение. Вот так вот заскакивать без предупреждения, детей на улицу, еще час должна была быть тренировка. Могли заранее всех предупредить. Детское учреждение".

Доступ в здание ограничили по определению суда Дзержинского района. Причиной послужили нарушения правил пожарной безопасности.

Лариса Сахабетдинова, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов УФССП по Пермскому краю: "Мы оставили один вход, чтобы могли заходить собственники и уполномоченные лица по доверенности, чтобы устранять нарушения".

А вот в самом манеже с такими действиями приставов не согласны и считают их не правомерными. По словам собственника, нарушения были и над их исправлением активно работают. И якобы дан срок до января 2019-го. А о судебном процессе никто не знал. Повесток не приходило.

Сергей Пантелеев, директор компании «Дата-торг»: "Ни повесток из суда, ничего не было. При этом у пожарных отсутствовала информация, что нам дали время до января следующего года устранить нарушения. Но в данном случае нас не предупреждали".

До сих пор манеж функционировал на полную - здесь есть секция борьбы, бокс, бадминтона, гандбол, настольный теннис, футбол, тренажерный зал. На улицу занятия не перенести, а альтернативные залы найти почти невозможно. Сейчас собственники планируют в первую очередь обжаловать решение суда и, конечно, устранять нарушения.

На данный момент без занятий спортом остались около 1000 детей и взрослых. Когда откроют манеж снова, зависит только от собственника.