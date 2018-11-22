Молодых профессионалов захватил дух соревнования

В Прикамье стартовал V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills). Отборочный этап будет проходить в течение месяца. Соревнования пройдут на площадках 15 профессиональных колледжей и техникумов Пермского края по 27 компетенциям. За право представлять свои образовательные организации на региональном этапе поборются более 200 студентов. Среди направлений, по которым пройдут соревнования значатся «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный химический анализ», «Сварочные технологии», а также приоритетные для экономики региона: «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0». V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» состоится с 24 по 27 января 2019 года.