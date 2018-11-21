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← Обратная связь: главы районов выходят в народ

Талант не имеет границ

танцы на колясках

В "Пермском доме народного творчества «Губерния» 21 ноября состоится Чемпионат города Перми по спортивным танцам на колясках. Соревнования проходят при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми, «Пермской городской федерации физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» и Пермская городская общественная организация спорта и творчества инвалидов на колясках «Гротеск». В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины в возрасте от 14 лет и старше. К участию в соревнованиях допускаются танцевальные пары «Комби», «Дуэт», одиночные спортсмены-инвалиды (категория «Сингл») и танцевальные ансамбли спортклубов, танцевальных клубов и общественных организаций инвалидов. Торжественное открытие соревнований в 17.00 час.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 21.11.2018 в 08:45 в рубрике - Радио Пермского края

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