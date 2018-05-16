Пермский музей автомобильной истории "Ретро-гараж" перехал в помещение по адресу ул. Дружбы, 34 на территории издательско-полиграфического комплекса "Звезда". Открытие состоится 19 мая. В этот день музей будет работать с 12:00 до 00:00, так как в этот день пройдёт всероссийская акция "Ночь музеев". Для посетителей запланирована викторина по ПДД для детей от отдела пропаганды городской ГИБДД, мастер-класс по изготовлению моделей транспорта из бумаги и фигур для теневого театра, теневой театр "Приключения автомобиля".

16 февраля музей "Ретро-гараж" объявил о том, что вынужденно ищет новые помещения для размещения экспонатов. Причиной переезда стала смена собственников здания на ул. Спешилова, 107.