В «Ночь музеев» будет не до сна

19 мая во всех музеях страны состоится «Ночь музеев». В этом году к "Ночи музеев" присоединились государственные, частные, корпоративные учреждения, независимые арт-пространства и Пермский зоопарк. Участники акции представят для посетителей мероприятия, посвящённые Перми и пермской идентичности, например, проекты "Пермь как Пермь" и "Пермь Третья. Антология актуального искусства". Искусствоведы Перми прочитают лекции о художественной жизни города, лекции по истории и архитектуре. Также гостей ожидают живые квесты, детские и семейные интерактивные площадки и выступления музыкальных пермских групп. Жители города смогут посетить бесплатные экскурсии по маршрутам "зеленой" и "красной" линий, узнать тайны пермского хореографического училища и аграрной промышленности в Перми, увидеть неизведанные места Мотовилихинского района, понаблюдать за звездами и увидеть фейерверк. В этом году к акции впервые присоединятся музейные площадки учебных заведений, ведомственные и корпоративные музеи. Свои двери распахнут Музей истории связи, Музей истории пермского моторостроения, Музей истории пермского железнодорожного транспорта, Пермская кондитерская фабрика, Музей авиации и космонавтики в техникум им. Швецова. Режим работы и стоимость билетов каждая площадка определяет самостоятельно. Большинство музеев откроет двери в 18.00 и будет работать до 00.00.