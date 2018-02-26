«Ретро-гараж» выселяют

Похоже, краевым властям в ближайшее время придется заняться судьбой еще одного пермского учреждения. В Минкульте уже подтвердили, что подключаются к делу о неожиданном выселении из занимаемого помещения Музея ретро-автомобилей.

Оживлять музейные экспонаты в Пермском ретро-гараже начали на этой неделе. Новый собственник здания уже уведомил руководство о том, что они должны освободить помещение в короткий срок. В музее уже отключили отопление, а администрация пока переехала в обычную палатку.

Уникальный Пермский ретро-гараж собирали буквально поштучно по всему Пермскому краю и даже за его пределами. Коллекция от "Запорожца" до "Чайки" до сих пор принадлежит большой группе энтузиастов.

Александр Черепанов, директор музея «Ретро-гараж»: "Новый собственник производит ремонтные работы во всех корпусах, приехали бригады, которым нужны объемы, масштабы, решать поставленные задачи. Поэтому к переезду, безусловно, готовимся полным ходом".

Пока часть Пермского ретро-музея выглядит таким образом - все мелкие детали уже упакованы в коробки и выключено отопление. А более крупные экспонаты ждут своего часа. На этой площадке собрано более сотни уникальных экспонатов. Это и автомобили, и мотоциклы, есть даже свой самолет.

Помогали музею частные пожертвования и государственные дотации. Сейчас к поиску новой площадки подключились краевые власти. Ретро-гаражу необходимо минимум 1000 квадратных метров.

Александр Протасевич, заместитель министра культуры Пермского края: "То, что сейчас возникли вопросы с собственником - это для нас, конечно, неожиданность, поэтому мы сейчас вынуждены в экстренном режиме помогать искать варианты. Такие варианты уже появились".

Пока своим ходом от здания музея на частную стоянку уже уехал ГАЗ М-72, уникальный полноприводный советский автомобиль. В России подобные машины остались только в частных коллекциях. В Пермском крае это единственный экземпляр.