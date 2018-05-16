Перевозчики просят увеличить цену на проезд в общественном транспорте
Перевозчики просят увеличить цену на проезд в общественном транспорте до 25-26 рублей. Об этом они заявили на рабочем совещании с новым начальником городского департамента дорог и транспорта Романом Залесинским. По подсчётам одного из предпринимателей, с момента последнего повышения инфляция составила 22%, расходы на зарплату выросли на 35%, на топливо - на 22%. Стоимость новых автобусов увеличилась на 30%. Исходя из этих цифр справедливый тариф составил бы 25-26 рублей, заявил перевозчик. Как сообщает "Бизнес класс", администрация готова прорабатывать вопрос о повышении цены. Пока предварительные расчеты чиновников - 23 рубля за билет. Последний раз проезд в Перми подорожал в 2015 году. С 16 до 20 рублей.
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