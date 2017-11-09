Пермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданах

Подрядчик строительства Пермского зоопарка отстал от графика на пять месяцев. Об этом в Instagram сообщил губернатор региона Максим Решетников. «На прошлой неделе посетил стройплощадку нового зоопарка, – написал глава края. – Что плохо: отставание в сроках строительства увеличилось до 140-150 дней. Что хорошо: провел переговоры с руководством РЖД. Они полностью владеют ситуацией и предпринимают все усилия: решили вопросы по зарплате строителей, сменили субподрядчика, усиливают управление и контроль на объекте, мобилизуют дополнительные силы». Напомним, что Пермский зоопарк за 1,8 млрд рублей строит компания «РЖД-строй». Фирма взяла на субподряд компанию «СТУЗ». Недавно ее заменили на ООО «Корпорация Р-Индустрия». Первую очередь экосада обещали сдать в марте 2018 года.