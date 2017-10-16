Новый зоопарк: Что-то снова пошло не так...

Подрядчик вновь сорвал сроки строительства зоопарка. За яркий забор на стройплощадку журналистов не пускают ни под каким предлогом. Охранники ссылаются на необходимость соблюдения мер безопасности. Хотя на огромной территории не видно ни техники, ни строителей. Работы по возведению нового зоопарка начались в марте 2017 года. Работы ведутся в квартале, ограниченном улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского. Стоимость проекта 1 миллиард 833 миллиона рублей. Генеральным подрядчиком выступает компания «РДЖ-Строй».

В Министерстве строительства и архитектуры Пермского края по запросу подтвердили информацию о срыве сроков работ на объекте. По последним данным, подрядчик опаздывает на 130 дней. И уже несет финансовые потери.

Министерство строительства и архитектуры Пермского края: «За невыполнение контрактных условий в установленные сроки в апреле текущего года краевым Управлением капитального строительства были применены штрафные санкции к подрядчику в размере 10 млн рублей. 12 октября «РЖД-Строю» был вынесен повторный штраф в 10 млн рублей за невыполнение ряда строительных работ в срок».