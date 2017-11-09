В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом
В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом на улице Баранчинской. Заселение десятиэтажки планируется начать в декабре. Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, планируется, что в новые квартиры переедут 198 семей из аварийных домов. Строительство муниципального жилья активизировал в 2015 году глава Перми Дмитрий Самойлов. Эта практика признана эффективной, так как, во-первых, позволяет формировать квартиры необходимого метража в соответствии с законодательством, а также строительство позволяет получать квадратный метр по цене ниже рыночной. В октябре на заседании городской инвестиционной комиссии Дмитрий Самойлов сообщил, что уже определено место строительства третьего муниципального дома – на земельном участке по улице Маяковского, 57. В доме будет 245 квартир общей площадью около 10 тысяч кв. метров. Проектирование будущего дома намечено на первую половину 2018 года, что позволит выйти на стройплощадку во второй половине года. Параллельно ведется расселение аварийных домов в квартиры, купленные у застройщиков, также реализуется программа развития застроенных территорий. На 1 октября 2017 года в новые благоустроенные квартиры переехали уже 530 пермских семей.
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