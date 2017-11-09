Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Пермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданах

В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом

домик

В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом на улице Баранчинской. Заселение десятиэтажки планируется начать в декабре. Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, планируется, что в новые квартиры переедут 198 семей из аварийных домов.  Строительство муниципального жилья активизировал в 2015 году глава Перми Дмитрий Самойлов. Эта практика признана эффективной, так как, во-первых, позволяет формировать квартиры необходимого метража в соответствии с законодательством, а также строительство позволяет получать квадратный метр по цене ниже рыночной. В октябре на заседании городской инвестиционной комиссии Дмитрий Самойлов сообщил, что уже определено место строительства третьего муниципального дома – на земельном участке по улице Маяковского, 57. В доме будет 245 квартир общей площадью около 10 тысяч кв. метров. Проектирование будущего дома намечено на первую половину 2018 года, что позволит выйти на стройплощадку во второй половине года. Параллельно ведется расселение аварийных домов в квартиры, купленные у застройщиков, также реализуется программа развития застроенных территорий. На 1 октября 2017 года в новые благоустроенные квартиры переехали уже 530 пермских семей. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.11.2017 в 15:30 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Пермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданах

Портал госуслуг стал ближе к жизни

Прокуратура через суд закрыла стихийную свалку

Жизнь по минимуму

За памятниками присмотрит культурный патруль

Россия выбирает «Народного участкового»

Край поддержит молодых педагогов

В Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражей

На дорогах края протестируют новый противогололёдный материал

«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданах

Обратите внимание

в Перми

Круговое движение: о новых правилах слышали не все

В Перми изменения коснулись трех развязок – площади Карла Маркса, площади Восстания, а также пересечении улиц Первомайская и Веденеева.
смотреть видео читать09.11.2017 в 15:53
Метки: в Перми, Общество

В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом

Заселение десятиэтажки на Баранчинской планируется начать в декабре. Определено место строительства третьего муниципального дома.
читать09.11.2017 в 15:30
Метки: в Перми, Общество

Пермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданах

Подрядчик строительства Пермского зоопарка отстал от графика на пять месяцев.
читать09.11.2017 в 15:09
Метки: в Перми, Власть, Общество

Портал госуслуг стал ближе к жизни

На портале Госуслуг открыт новый раздел – «Жизненные ситуации».
читать09.11.2017 в 14:50
Метки: в Перми, Общество

«Маяк»: 10 лет в пермском эфире

10 лет назад на частоте 96,2 FM появилось пермское вещание радио «Маяк».
смотреть видео читать09.11.2017 в 14:32
Метки: в Перми, Общество, Радио

В России

Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей

Распределение дотаций регионам из федерального бюджета обсудили на заседании правительственной комиссии.
смотреть видео читать09.11.2017 в 11:44
Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика, Деньги, В России

Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

В Перми, как и по всей России, вступают в силу поправки в правила движения по кольцевым перекресткам.
смотреть видео читать08.11.2017 в 12:23
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество, Аварии

В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

7 ноября – День Октябрьской революции, памятная дата в Российской Федерации. Кто и как ее отметил?
смотреть видео читать08.11.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели

Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.
смотреть видео читать07.11.2017 в 14:36
Метки: Общество, Происшествия, В России, В мире

«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России

Лучшей командой Высшего дивизиона пермячки стали досрочно.
читать07.11.2017 в 12:55
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

Круговое движение: о новых правилах слышали не всеКруговое движение: о новых правилах слышали не все

В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный домВ Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом

Пермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданахПермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданах

Портал госуслуг стал ближе к жизниПортал госуслуг стал ближе к жизни

«Маяк»: 10 лет в пермском эфире«Маяк»: 10 лет в пермском эфире

ВОВРЕМЯ. Про добро: Осинский районВОВРЕМЯ. Про добро: Осинский район

Осенний призыв в вопросах и ответахОсенний призыв в вопросах и ответах

Прокуратура через суд закрыла стихийную свалкуПрокуратура через суд закрыла стихийную свалку

Пермяк создал из гаек Венеру МилосскуюПермяк создал из гаек Венеру Милосскую

Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублейМанна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей

Выбираем вместе: пермяки голосуют за имя для воздушных воротВыбираем вместе: пермяки голосуют за имя для воздушных ворот

Возле Добрянки многодетная семья попала в страшную авариюВозле Добрянки многодетная семья попала в страшную аварию

Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языкеСадись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке

В Перми обсудили будущее пермского трамваяВ Перми обсудили будущее пермского трамвая

На совете ректоров обсудили вопросы безопасностиНа совете ректоров обсудили вопросы безопасности

Виновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными срокамиВиновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными сроками

Жизнь по минимумуЖизнь по минимуму

Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»

Его величество органЕго величество орган

УФАС: ОАО «РЖД» оштрафованоУФАС: ОАО «РЖД» оштрафовано

«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками

За памятниками присмотрит культурный патрульЗа памятниками присмотрит культурный патруль

Россия выбирает «Народного участкового»Россия выбирает «Народного участкового»

В Оверятах помнят своих героевВ Оверятах помнят своих героев

ВОВРЕМЯ. ПРО НародВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru