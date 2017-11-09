Портал госуслуг стал ближе к жизни

На портале Госуслуг открыт новый раздел – «Жизненные ситуации». Функция позволит быстрее найти нужное ведомство и правовую информацию. Всего представлено 18 жизненных ситуаций, а именно: создание семьи; рождение ребенка; усыновление; приобретение недвижимости; получение образования; путешествия; выход на пенсию; утеря документов; поиск работы; как открыть свое дело и так далее. Каждая страница содержит пошаговую инструкцию, полный перечень документов, необходимых для получения Госуслуг в электронном виде, рекомендации и ответы на вопросы, а также ссылки на нормы законодательства и полезные ресурсы. По информации Министерства информационного развития и связи Пермского края в 2018 году ряд региональных услуг будет переведен в электронный вид, что позволит сэкономить время для тех, кто уже активно пользуется on-line сервисами и услугами.